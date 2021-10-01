Эспаньол - Реал Мадрид 3 Октября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
3 Октября 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Мадрид, которое состоится 03 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 1
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|27.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|18.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|18.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 2
|31.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|6 : 0
|12.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 6