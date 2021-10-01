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Хетафе - Реал Сосьедад 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ХетафеРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Мичель Гонсалес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
29.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
21.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
11.12.2015 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Реал Сосьедад

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