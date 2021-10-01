Хетафе - Реал Сосьедад 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Мичель Гонсалес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|29.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|21.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 2
|11.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1