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Торино - Ювентус 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
2 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
ТориноЮвентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Торино2 : 2Ювентус
05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Торино0 : 1Ювентус
03.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Торино
15.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Торино0 : 1Ювентус
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Торино0 : 1Ювентус
03.01.2018 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 0Торино
23.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус4 : 0Торино
06.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Торино

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