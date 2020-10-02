Торино - Ювентус 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
2 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|03.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
|03.01.2018
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|4 : 0
|06.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1