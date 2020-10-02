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Сассуоло - Интер 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
2 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
СассуолоИнтер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер, которое состоится 02 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
07.04.2021 Италия - Серия А Тур 28 Интер М2 : 1Сассуоло
28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Интер М3 : 3Сассуоло
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло3 : 4Интер М
19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Интер М0 : 0Сассуоло
19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 0Интер М
12.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Интер М1 : 2Сассуоло
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 0Интер М
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Интер М1 : 2Сассуоло
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло0 : 1Интер М

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