Сассуоло - Интер 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
2 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер, которое состоится 02 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 3
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 3
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 4
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 0
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|12.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 2
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
|18.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1