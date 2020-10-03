Аталанта - Милан 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
3 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 03 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 3
|24.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|5 : 0
|16.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 3
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 2
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|13.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1
|17.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0