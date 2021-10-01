Болонья - Лацио 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
3 Октября 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 03 октября 2021 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|20.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 3
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1