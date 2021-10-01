Верона - Специя 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Специя, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Специя
Специя
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|01.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|17.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 24
|1 : 2
|25.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 5
|2 : 1
|04.04.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|0 : 1
|05.11.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 13
|1 : 4