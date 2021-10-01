Сампдория - Удинезе 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Удинезе, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Лука Готти
История личных встреч
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 1
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 3
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|4 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|4 : 0
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0