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Фиорентина - Наполи 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
ФиорентинаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
16.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина0 : 2Наполи
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Наполи6 : 0Фиорентина
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Наполи0 : 2Фиорентина
24.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Фиорентина3 : 4Наполи
09.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина0 : 0Наполи
15.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Наполи1 : 0Фиорентина
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Фиорентина3 : 0Наполи
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Наполи0 : 0Фиорентина
20.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Наполи4 : 1Фиорентина
24.01.2017 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 0Фиорентина

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