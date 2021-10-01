Фиорентина - Наполи 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|6 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 4
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 0
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 0
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|20.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|24.01.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0