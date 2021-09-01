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Штутгарт - Хоффенхайм 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
ШтутгартХоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
14.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Штутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Хоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Штутгарт2 : 0Хоффенхайм
13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Хоффенхайм1 : 0Штутгарт
05.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Штутгарт5 : 1Хоффенхайм
03.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Штутгарт
14.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 21 Хоффенхайм2 : 1Штутгарт
20.09.2014 Германия - Бундеслига Тур 4 Штутгарт0 : 2Хоффенхайм

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