Штутгарт - Хоффенхайм 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|05.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|5 : 1
|03.10.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|14.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|20.09.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 2