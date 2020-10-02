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Герта - Фрайбург 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
ГертаФрайбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фрайбург, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
06.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Герта3 : 0Фрайбург
20.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Фрайбург4 : 1Герта
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург2 : 1Герта
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Герта1 : 0Фрайбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург2 : 1Герта
21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта1 : 1Фрайбург
10.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта0 : 0Фрайбург
22.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург1 : 1Герта
29.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Фрайбург2 : 1Герта
28.08.2016 Германия - Бундеслига Тур 1 Герта2 : 1Фрайбург

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