Герта - Фрайбург 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Фрайбург, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|06.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|3 : 0
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 1
|21.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 0
|22.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 1
|29.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|28.08.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1