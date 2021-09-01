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Боруссия Д - Аугсбург 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
БаварияАугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Аугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Аугсбург2 : 1Боруссия Д
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д4 : 3Аугсбург
26.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия Д1 : 1Аугсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург1 : 2Боруссия Д
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург1 : 1Боруссия Д
20.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д1 : 1Аугсбург

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