Боруссия Д - Аугсбург 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Марко Розе
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|4 : 3
|26.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|20.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1