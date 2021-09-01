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Вольфсбург - Боруссия М 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
ВольфсбургБоруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Нидерланды Марк ван Боммел
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
14.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург2 : 1Боруссия М
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М0 : 3Вольфсбург
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Вольфсбург2 : 2Боруссия М
20.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
03.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Вольфсбург3 : 0Боруссия М
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Вольфсбург1 : 1Боруссия М
20.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия М1 : 2Вольфсбург

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