Вольфсбург - Боруссия М 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|15.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 3
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|20.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 0
|03.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|20.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 2