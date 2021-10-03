Майнц - Унион 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Унион, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Урс Фишер
История личных встреч
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 0
|02.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|4 : 0
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 3