Бавария - Айнтрахт 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
3 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт, которое состоится 03 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|5 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|5 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 3
|12.08.2018
|Суперкубок Германии
|Финал
|0 : 5
|19.05.2018
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 3
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|4 : 1