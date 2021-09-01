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Монпелье - Страсбург 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
2 Октября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
МонпельеСтрасбур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Страсбург, которое состоится 02 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
09.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Страсбург2 : 3Монпелье
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Страсбург0 : 2Монпелье
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье4 : 3Страсбург
29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Монпелье3 : 0Страсбург
29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Страсбург1 : 0Монпелье
20.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Страсбург1 : 3Монпелье
15.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 1Страсбург
23.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Страсбург0 : 0Монпелье
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 1Страсбург

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