Ницца - Брест 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
2 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Брест, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Брест
Брест
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 2
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 2
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 2
|15.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|27.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
|07.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 0
|18.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1