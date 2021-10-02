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Ницца - Брест 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
2 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
НиццаБрест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Брест, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Брест
Брест
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
09.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Ницца3 : 2Брест
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Брест2 : 0Ницца
21.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца2 : 2Брест
14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Брест0 : 0Ницца
02.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 23 Брест0 : 2Ницца
15.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца4 : 2Брест
15.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 20 Брест1 : 0Ницца
27.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 0Брест
07.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 34 Брест0 : 0Ницца
18.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 18 Ницца1 : 1Брест

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