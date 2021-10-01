Лилль - Марсель 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
3 Октября 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 03 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|25.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|5 : 1
|29.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|17.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 0
|18.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0