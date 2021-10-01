Сент-Этьен - Лион 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
3 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Лион, которое состоится 03 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лион
Лион
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Петер Бош
История личных встреч
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 5
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 2
|23.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 5
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0
|02.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 0