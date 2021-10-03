Нант - Труа 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Труа, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Труа
Труа
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Лоран Батлес
История личных встреч
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|24.01.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|19.08.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1