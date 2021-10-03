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Нант - Труа 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
НантТруа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Труа, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Труа
Труа
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Нант1 : 0Труа
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Труа0 : 1Нант
30.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Труа0 : 1Нант
17.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Нант3 : 0Труа
24.01.2007 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа1 : 0Нант
19.08.2006 Франция - Лига 1 Тур 3 Нант1 : 1Труа

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