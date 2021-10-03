Анже - Метц 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Метц, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Метц
Метц
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 1
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 0
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 2
|12.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|28.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|27.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0