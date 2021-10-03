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Анже - Метц 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
ЛорьянМетц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Метц, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Метц0 : 1Анже
18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже1 : 1Метц
24.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже3 : 0Метц
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Метц1 : 2Анже
12.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Анже1 : 0Метц
17.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Анже0 : 1Метц
28.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Анже2 : 1Метц
27.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Метц2 : 0Анже

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