Монако - Бордо 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Бордо, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Владимир Петкович
История личных встреч
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 3
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|4 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|09.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|26.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 1
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|28.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|11.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 4
|01.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 2