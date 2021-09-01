Порту - Пасуш де Феррейра 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
2 Октября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Пасуш де Феррейра, которое состоится 02 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жорже Симау
История личных встреч
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 0
|16.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 1
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 0
|11.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|2 : 3
|21.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|6 : 1
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 1
|07.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|0 : 0