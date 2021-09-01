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Порту - Пасуш де Феррейра 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
2 Октября 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 8-й тур
ПортуПасуш Феррейра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Пасуш де Феррейра, которое состоится 02 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жорже Симау
История личных встреч
14.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
16.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 1Пасуш де Феррейра
30.10.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Пасуш де Феррейра3 : 2Порту
29.06.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Пасуш де Феррейра0 : 1Порту
02.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
11.03.2018 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра1 : 0Порту
30.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Пасуш де Феррейра2 : 3Порту
21.10.2017 Португалия - Примейра Тур 9 Порту6 : 1Пасуш де Феррейра
14.05.2017 Португалия - Примейра Тур 33 Порту4 : 1Пасуш де Феррейра
07.01.2017 Португалия - Примейра Тур 16 Пасуш де Феррейра0 : 0Порту

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