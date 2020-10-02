Арока - Спортинг 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
2 Октября 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|3 : 0
|19.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 1
|08.11.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 1
|01.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 3
|23.08.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|19.01.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 2
|18.08.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 1