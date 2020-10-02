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Арока - Спортинг 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
2 Октября 2021, Суббота. 22:30 МСК. Примейра, 8-й тур
АрокаСпортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 02 октября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
02.04.2017 Португалия - Примейра Тур 27 Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Спортинг1 : 0Арока
06.11.2016 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг3 : 0Арока
19.03.2016 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг5 : 1Арока
08.11.2015 Португалия - Примейра Тур 10 Арока0 : 1Спортинг
01.02.2015 Португалия - Примейра Тур 19 Арока1 : 3Спортинг
23.08.2014 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг1 : 0Арока
19.01.2014 Португалия - Примейра Тур 16 Арока1 : 2Спортинг
18.08.2013 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг5 : 1Арока

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