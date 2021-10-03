Аякс - Утрехт 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
3 Октября 2021, Воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 8-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 03 октября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Рене Хаке
История личных встреч
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|13.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|04.03.2020
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 0
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|4 : 0
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|4 : 1
|23.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 3
|28.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 0
|05.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 2