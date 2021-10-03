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Аякс - Утрехт 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
3 Октября 2021, Воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 8-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
АяксУтрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 03 октября 2021 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
22.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 1Утрехт
16.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс5 : 4Утрехт
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Утрехт0 : 3Аякс
13.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Аякс5 : 1Утрехт
04.03.2020 Кубок Нидерландов 1/2 финала Утрехт2 : 0Аякс
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс4 : 0Утрехт
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Аякс4 : 1Утрехт
23.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Утрехт1 : 3Аякс
28.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Утрехт0 : 0Аякс
05.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс1 : 2Утрехт

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