Бельгия - Франция 7 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
7 Октября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 1/2 Финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Франция, которое состоится 07 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, 1/2 финала, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Франция
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Дидье Дешам
История личных встреч
|10.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 4
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|0 : 0
|16.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Бельгия — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.