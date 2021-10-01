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Четверг 07 октября

21:45  ru Бельгия - Франция
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Бельгия - Франция 7 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
7 Октября 2021, Четверг. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 1/2 Финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
БельгияФранция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Франция, которое состоится 07 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, 1/2 финала, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Франция
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
10.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/2 финала Франция1 : 0Бельгия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Франция0 : 0Бельгия
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Лиги наций: Бельгия — Франция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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