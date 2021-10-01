Парагвай - Аргентина 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000
8 Октября 2021, Пятница. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Аргентина, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Парагвай. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Аргентина
Главные тренеры
|Эдуардо Бериццо
|Лионель Скалони
История личных встреч
|22.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 3
|1 : 0
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 1
|20.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 2
|1 : 1
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 10
|0 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|0 : 0
|01.07.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|6 : 1
|14.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|2 : 2
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|2 : 5
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|3 : 1
|25.05.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2011
|4 : 2