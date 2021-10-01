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Парагвай - Аргентина 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000
8 Октября 2021, Пятница. 02:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия)
ПарагвайАргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Аргентина, которое состоится 08 октября 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Парагвай. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Аргентина
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
22.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 3 Аргентина1 : 0Парагвай
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Аргентина1 : 1Парагвай
20.06.2019 Кубок Америки Группа B. Тур 2 Аргентина1 : 1Парагвай
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 10 Аргентина0 : 1Парагвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Парагвай0 : 0Аргентина
01.07.2015 Кубок Америки 1/2 финала Аргентина6 : 1Парагвай
14.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина2 : 2Парагвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Парагвай2 : 5Аргентина
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Аргентина3 : 1Парагвай
25.05.2011 Товарищеские матчи (сборные) Май 2011 Аргентина4 : 2Парагвай

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