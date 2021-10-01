Перу - Чили 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
8 Октября 2021, Пятница. 04:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Кристьян Феррейра (Уругвай)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 08 октября 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Перу. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Чили
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Мартин Ласарте
История личных встреч
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|2 : 0
|04.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 3
|13.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 10
|2 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|3 : 4
|30.06.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|3 : 0
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|1 : 0
|12.04.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2012
|0 : 3
|22.03.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2012
|3 : 1