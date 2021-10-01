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Перу - Чили 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
8 Октября 2021, Пятница. 04:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Кристьян Феррейра (Уругвай)
Перу Чили

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Чили, которое состоится 08 октября 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Перу. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Чили
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Уругвай Мартин Ласарте
История личных встреч
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Чили2 : 0Перу
04.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Чили0 : 3Перу
13.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу3 : 0Чили
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 10 Чили2 : 1Перу
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Перу3 : 4Чили
30.06.2015 Кубок Америки 1/2 финала Чили2 : 1Перу
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Чили3 : 0Перу
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Перу1 : 0Чили
12.04.2012 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2012 Перу0 : 3Чили
22.03.2012 Товарищеские матчи (сборные) Март 2012 Чили3 : 1Перу

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