Онлайн трансляции
Четверг 07 октября

21:45  ru Бельгия - Франция
Свернуть список

Эквадор - Боливия 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 57267
8 Октября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия)
ЭквадорБоливия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Боливия, которое состоится 08 октября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Эквадор. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Боливия
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
29.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор2 : 1Боливия
12.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Боливия2 : 3Эквадор
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор3 : 0Боливия
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 10 Боливия2 : 2Эквадор
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Эквадор2 : 0Боливия
16.06.2015 Кубок Америки Группа A Эквадор2 : 3Боливия
07.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Боливия0 : 4Эквадор
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Боливия1 : 1Эквадор
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Эквадор1 : 0Боливия
09.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Боливия1 : 3Эквадор

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close