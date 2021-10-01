Эквадор - Боливия 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 57267
8 Октября 2021, Пятница. 03:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 11-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Боливия, которое состоится 08 октября 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Эквадор. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Боливия
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
|29.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|12.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|2 : 3
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 10
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|2 : 0
|16.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 3
|07.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|0 : 4
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|1 : 1
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|1 : 0
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|1 : 3