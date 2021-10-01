Эстония - Беларусь 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Беларусь, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Эстония. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Беларусь
Главные тренеры
|Томас Хеберли
|Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 2
|4 : 2
|10.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. Тур 7
|0 : 0
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. Тур 5
|1 : 2
|03.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|0 : 2