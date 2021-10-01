Чехия - Уэльс 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Уэльс, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Уэльс
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Роберт Пейдж (и.о.)
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 3
|1 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 7
|0 : 0
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 1
|2 : 1