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Чехия - Уэльс 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
ШвецияУэльс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Уэльс, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Уэльс
Главные тренеры
Чехия Ярослав Шильгавы
Уэльс Роберт Пейдж (и.о.)
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа E. Тур 3 Уэльс1 : 0Чехия
02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 7 Уэльс0 : 0Чехия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. Тур 1 Чехия2 : 1Уэльс

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