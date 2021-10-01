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Турция - Норвегия 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ТурцияНорвегия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Норвегия, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Норвегия
Главные тренеры
Германия Штефан Кунц
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
27.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 2 Норвегия0 : 3Турция
17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 13 Норвегия1 : 2Турция
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 6 Турция2 : 2Норвегия

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