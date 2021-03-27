Гибралтар - Черногория 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Черногория, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Гибралтар. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Черногория
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Миодраг Радулович
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 2
|4 : 1