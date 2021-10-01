Латвия - Нидерланды 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 5008
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Нидерланды, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Латвия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Нидерланды
Главные тренеры
|Дайнис Казакевич
|Луи ван Гал
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 2
|2 : 0
|12.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 6
|0 : 2
|16.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 4
|6 : 0