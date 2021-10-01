Кипр - Хорватия 8 Октября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Хорватия, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Хорватия
Главные тренеры
|Никос Костеноглу
|Златко Далич
История личных встреч
|27.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 2
|1 : 0
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0