Россия - Словакия 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Словакия, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Словакия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Штефан Таркович
История личных встреч
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 3
|2 : 1
|15.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа B
|1 : 2
|26.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|1 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 9
|0 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа B. Тур 2
|0 : 1