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Россия - Словакия 8 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
РоссияСловакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Словакия, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Словакия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 3 Словакия2 : 1Россия
15.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Россия1 : 2Словакия
26.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Россия1 : 0Словакия
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 9 Словакия0 : 1Россия
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа B. Тур 2 Россия0 : 1Словакия

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