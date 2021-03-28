Исландия - Армения 8 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
8 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Армения, которое состоится 08 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Исландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Армения
Главные тренеры
|Арнар Видарссон
|Хоакин Капаррос
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 2
|2 : 0