Литва - Болгария 9 Октября прямая трансляция
Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
9 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Евгений Арановский (Киев, Украина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Болгария, которое состоится 09 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Литва. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Болгария
Главные тренеры
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
|Ясен Петров
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 5
|1 : 0