Казахстан - Босния и Герцеговина 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
9 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Босния и Герцеговина, которое состоится 09 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Казахстан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Талгат Байсуфинов
|Ивайло Петев
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 6
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Казахстан — Босния и Герцеговина. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.