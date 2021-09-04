Азербайджан - Ирландия 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
9 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Ирландия, которое состоится 09 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Ирландия
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Стивен Кенни
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 5
|1 : 1