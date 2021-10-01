Грузия - Греция 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
9 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Греция, которое состоится 09 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Грузия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Греция
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Джон ван'т Схип
История личных встреч
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 10
|1 : 2
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 1
|1 : 1