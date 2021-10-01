Финляндия - Украина 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
9 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Украина, которое состоится 09 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Финляндия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Украина
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 2
|1 : 1
|11.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. Тур 6
|1 : 2
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. Тур 4
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Финляндия — Украина. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.