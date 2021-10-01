Шотландия - Израиль 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
9 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Израиль, которое состоится 09 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Израиль
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Вилли Руттенштайнер
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 2
|1 : 1
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 2. Тур 6
|1 : 0
|08.10.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь C - 1/2 финала
|0 : 0 5 : 3
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 2. Тур 1
|1 : 1
|20.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 6
|3 : 2
|11.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 3
|2 : 1