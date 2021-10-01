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Шотландия - Израиль 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
9 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
ШотландияИзраиль

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Израиль, которое состоится 09 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Израиль
Главные тренеры
Шотландия Стив Кларк
Австрия Вилли Руттенштайнер
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 2 Израиль1 : 1Шотландия
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 2. Тур 6 Израиль1 : 0Шотландия
08.10.2020 ЧЕ-2020 - квалификация Путь C - 1/2 финала Шотландия0 : 0 5 : 3Израиль
04.09.2020 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 2. Тур 1 Шотландия1 : 1Израиль
20.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 6 Шотландия3 : 2Израиль
11.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 1. Тур 3 Израиль2 : 1Шотландия

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