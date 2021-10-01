Люксембург - Сербия 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Сербия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Люксембург. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Сербия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Драган Стойкович
История личных встреч
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 5
|4 : 1
|14.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 9
|3 : 2
|10.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 6
|1 : 3