Швейцария - Северная Ирландия 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Каруж, Швейцария), вместимость: 30084
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Северная Ирландия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Иан Бараклаф
История личных встреч
|08.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 6
|0 : 0
|12.11.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Плей-офф
|0 : 0
|09.11.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Плей-офф
|0 : 1