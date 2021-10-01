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Швейцария - Северная Ирландия 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Каруж, Швейцария), вместимость: 30084
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
ШвейцарияСеверная Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Северная Ирландия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Северная Ирландия
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Англия Иан Бараклаф
История личных встреч
08.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 6 Северная Ирландия0 : 0Швейцария
12.11.2017 ЧМ-2018 - Европа Плей-офф Швейцария0 : 0Северная Ирландия
09.11.2017 ЧМ-2018 - Европа Плей-офф Северная Ирландия0 : 1Швейцария

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