Фарерские острова - Австрия 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Австрия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Фарерские острова. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарерские острова
Австрия
Главные тренеры
|Хакан Эриксон
|Франко Фода
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 2
|3 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. Тур 12
|0 : 3
|22.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа C. Тур 5
|6 : 0
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. Тур 8
|3 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 7. Тур 3
|1 : 1