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Фарерские острова - Австрия 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
ФарерыАвстрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Австрия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Фарерские острова. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Австрия
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Германия Франко Фода
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 2 Австрия3 : 1Фарерские острова
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. Тур 12 Фарерские острова0 : 3Австрия
22.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа C. Тур 5 Австрия6 : 0Фарерские острова
05.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. Тур 8 Австрия3 : 1Фарерские острова
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 7. Тур 3 Фарерские острова1 : 1Австрия

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