Польша - Сан-Марино 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58500
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Сан-Марино, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Сан-Марино
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Франко Варрелла
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 5
|1 : 7
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 10
|1 : 5
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 7
|5 : 0
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 6
|10 : 0
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. Тур 2
|0 : 2