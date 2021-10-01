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Польша - Сан-Марино 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58500
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
ПольшаСан-Марино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Сан-Марино, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Сан-Марино
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Франко Варрелла
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 5 Сан-Марино1 : 7Польша
10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 10 Сан-Марино1 : 5Польша
26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 7 Польша5 : 0Сан-Марино
01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 6 Польша10 : 0Сан-Марино
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 3. Тур 2 Сан-Марино0 : 2Польша

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