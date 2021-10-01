Венгрия - Албания 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Албания, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Албания
Главные тренеры
|Марко Росси
|Эдоардо Рейя
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 5
|1 : 0
|04.06.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2014
|1 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. Тур 5
|0 : 1
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. Тур 3
|2 : 0