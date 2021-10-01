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Венгрия - Албания 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ВенгрияАлбания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Албания, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Албания
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Италия Эдоардо Рейя
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 5 Албания1 : 0Венгрия
04.06.2014 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2014 Венгрия1 : 0Албания
28.03.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. Тур 5 Албания0 : 1Венгрия
11.10.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 1. Тур 3 Венгрия2 : 0Албания

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