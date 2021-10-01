Андорра - Англия 9 Октября прямая трансляция
Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Англия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Андорра. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Англия
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 5
|4 : 0
|10.06.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 8
|6 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 2
|0 : 2
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 6
|0 : 3
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. Тур 1
|5 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Андорра — Англия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.