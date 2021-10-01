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Андорра - Англия 9 Октября прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
9 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 7-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
АндорраАнглия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Англия, которое состоится 09 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Андорра. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Англия
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 5 Англия4 : 0Андорра
10.06.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 8 Англия6 : 0Андорра
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 2 Андорра0 : 2Англия
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 6 Андорра0 : 3Англия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. Тур 1 Англия5 : 0Андорра
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Андорра — Англия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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