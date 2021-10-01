Аргентина - Уругвай 11 Октября прямая трансляция
Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
11 Октября 2021, Понедельник. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Уругвай, которое состоится 11 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Уругвай
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
|19.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 2
|1 : 0
|18.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 15
|0 : 0
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 7
|1 : 0
|17.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 0
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|3 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|3 : 0
|17.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|0 : 1
|12.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|2 : 1