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Аргентина - Уругвай 11 Октября прямая трансляция

Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
11 Октября 2021, Понедельник. 02:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 5-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
АргентинаЭквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Уругвай, которое состоится 11 октября 2021 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Аргентина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
История личных встреч
19.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 2 Аргентина1 : 0Уругвай
18.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 2Уругвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 15 Уругвай0 : 0Аргентина
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 7 Аргентина1 : 0Уругвай
17.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина1 : 0Уругвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Уругвай3 : 2Аргентина
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Аргентина3 : 0Уругвай
17.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 5Уругвай
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Уругвай0 : 1Аргентина
12.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Аргентина2 : 1Уругвай

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